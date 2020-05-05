ملخص واحداث مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 11 والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020/1441) ( اشتعال سيارة دنيا )





نقدم لكم متابعينا الكرام ملخص واحداث مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 11 للفنان خالد النبوي والنجمة ريهام حجاج، ويعتبر مسلسل لما كنا صغيرين واحدًا من أفضل المسلسلات في المارثون الرمضاني 2020/1441.





ملخص واحداث مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 11

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل لما كنا صغيرين اشتعال سيارة دنيا ( ريهام حجاج ) أسفل مقر مكتب ياسين ( خالد النبوي ) حيث كلًا منهما يشكون في شخص مختلف، دنيا تشك في سليم ( محمود حميدة ) إن هو السبب وراء ارتكاب هذه الواقعة ورغبته فى التخلص منها بعد أن اتهمته بقتل نهى (نسرين ‏أمين)، أما ياسين يشك في طليقته ( منة فضالي ) بعد أن شكت فى وجود علاقة بينهما.





واضطرت " دنيا" للذهاب إلى شركة "سليم" في مقر عمله وتتهمه بمحاولته التخلص من حياتها ‏وحرق سيارتها، قائلة: " عايز تقتلني يا سليم" معلنة استسلامها في الصراع الذي نشأ بينهما بعد مقتل "‏نهى" كما تجمع متعلقاتها لتغادر الشركة. ‏

وسألت " نهى" عن وائل ( كريم قاسم ) لتخبرها سكيرتيرة "سليم" بأنه كان مع "ريتشارد" الذي يجلب ‏البودي جاردات لمقر الشركة في حال الحاجة إليهم، إذ كان يخطط وائل لجمعهم والذهاب إلى منزل الشيخ ‏حامد "أخو نهى" يعتدى عليه كما اعتدى عليه فى المقابر، لكن ريهام حجاج تغضب وترفض تصرف وائل ‏الذى يلومها هى الأخرى على استسلامها فى معركتها مع سليم قائلا لها " بعتى قضية نهى؟!".‏

وهناك علاقة حب بين دنيا وياسين الذي اشترى لها ‏سيارة هدية لها بعد حرق سيارتها أسفل مكتبه، ويعدها أن لا أحد يستطيع إيذاءها طالما كان هو بجانبها، يصدر أمر من النيابة بالتحفظ على كاميرات شركة سليم، وبالفعل يذهب رجال الشرطة ‏فجأة إلى الشركة لتتبع واقعة مغادرة "نهى" مقر الشركة قبل مقتلها ووضع المخدرات ‏في سيارتها التي ضُبطت بحوزة "صافى" معاونة سليم، لكن جاءت نتيجة تفريغ الكاميرات على عكس ما ‏توقع "ياسين" ولم تظهر الواقعة بالمرة. ‏

مواعيد عرض مسلسل لما كنا صغيرين والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" لكلًا من الفنانين (محمود حميدة - خالد النبوي - ريهام حجاج)، يوميًا على قناةdmc ‎ الفضائية في تمام الساعة 9:30 مساًء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 ‏مساًء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساًء‎.‎

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أبطال مسلسل لما كنا صغيرين

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎



