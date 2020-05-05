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سنغافورة تؤكد 632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أكدت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، 632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع عدد الإصابات في الدولة إلى 19.410 حالة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، اعلنت سنغافورة عن خطط لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مع استئناف الأعمال بشكل كامل ابتداءً من 1 يونيو.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم "مع قيام الجميع بدورهم وملاحظة إجراءات الإبعاد الآمنة، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في انتقال المجتمع المحلي خلال الشهر الماضي".

وتابعت "مع ذلك، نحن لسنا في منطقة الامان. لا تزال هناك حالات غير مرتبطة في المجتمع وقد تتشكل مجموعات جديدة إذا تخلينا عن حذرنا. يجب أن نكون حذرين في كيفية رفع القيود، ووضع المزيد من الضمانات".

إليك كيفية تنفيذ الخطة:
سيخضع أصحاب العمل والشركات لمتطلبات أكثر صرامة للحد من خطر الإصابة بالعدوى، بما في ذلك ساعات العمل المتداخلة، والإبعاد الاجتماعي في المكتب، وارتداء الكمامات.

اعتبارًا من 5 مايو، سيُسمح لبعض السكان بممارسة الرياضة في المناطق المشتركة مثل ممرات المشاة. ستبقى الملاعب والمسابح والصالات الرياضية مغلقة.

اعتبارًا من 12 مايو، سيُسمح للخدمات المختارة باستئناف العمل، بما في ذلك تصنيع المواد الغذائية وتوصيل الطعام والوجبات السريعة وخدمات غسيل الملابس ومصففي الشعر.

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