"إير فرانس" تُلزم الركاب بارتداء الكمامات ابتداءً من 11 مايو

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تطالب شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس جميع الركاب على متن رحلاتها بارتداء كمامات اعتبارا من 11 مايو للامتثال للمبادئ التوجيهية الحكومية الفرنسية بشأن تدابير الحماية COVID-19، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"



وقالت الشركة في بيان إن الركاب سيضطرون إلى توفير الكمامات بأنفسهم، ومن المتوقع أن يبقوا في العمل طوال مدة رحلتهم.



قامت شركات الطيران الكبرى، من بينها لوفتهانزا، والخطوط الجوية المتحدة، وخطوط دلتا الجوية، بالزام جميع الركاب بالفعل بارتداء الكمامات.



تلقت شركات الطيران على مستوى العالم ضربة مالية شديدة من جائحة COVID-10 وما نجم عن ذلك من تباطؤ في السفر الجوي، وهي تسعى الآن لطمأنة العملاء إلى أن السفر بالطائرة آمن.



على الرغم من ذلك، قاوم البعض مقترحات تقليل عدد الركاب في كل رحلة لضمان الابتعاد الاجتماعي، قائلين إن ذلك سيكون غير اقتصادي.

