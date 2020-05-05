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رئيس الوزراء الإيطالي: سياستنا الخارجية لم تتغير

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوضح رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن السياسة الخارجية لم تتغير بعد أن تلقت البلاد مساعدة في حالة طوارئ الفيروس التاجي من كل من الصين وروسيا، ردا على مقابلة مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

ونقلت صحيفة لا ستامبا عن جوزيبي كونتي قوله "فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية لمن تلقى المساعدة، يمكنني أن أؤكد أن سياستنا الخارجية اليوم مطابقة لسياسة الأمس."

يوم الاثنين، قال إسبر للصحيفة إن روسيا والصين تستغلان تفشي الفيروس لعرض مصالحهما في أوروبا و"خلق انقسامات في الناتو وأوروبا".

وقد قدمت البلدان دعمًا لإيطاليا، حيث أرسلوا الأطباء والمعدات الطبية وأقنعة الوجه إلى البلاد، التي كانت أول من تضرر بشدة في أوروبا من تفشي المرض.

كما نقلت عن كونتي قوله إن إيطاليا أدارت كل المساعدات التي تلقتها "بشفافية تامة تجاه الرأي العام وحلفائنا".

وقال وزير الدفاع لورنزو غيريني في مقابلة منفصلة لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية "إننا نتحاور مع الجميع، لكن أركان أمننا هي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. إنهم يظلون كذلك".

وأضاف أن إيطاليا تلقت مساعدة من عدة دول، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة والصين وروسيا، لكن هذا لم "يتغير إلى أقل إطار مرجعي دولي لدينا".

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