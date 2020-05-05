أمريكا تسعى لاقتراض 3 تريليونات دولار في الربع الثاني من 2020

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إنها تخطط لاقتراض حوالي ثلاثة تريليونات دولار في الربع الثاني من 2020، وهو ما يزيد عن خمسة أضعاف المستوى القياسي السابق للاقتراض الفصلي، بينما تنفق الحكومة الاتحادية بوتيرة محمومة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأضافت الوزارة في بيان أنها ستقترض 2.999 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو، وهو أيضا رقم أعلى من المستوى القياسي السابق للاقتراض لسنة مالية كاملة البالغ 1.8 تريليون دولار والمسجل في 2009.





والمستوى الجديد المستهدف يعادل أكثر من خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق للاقتراض الفصلي والمسجل في النصف الثاني من 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية.





وقال مسؤول بارز بالوزارة ”هذا أكبر مما نفعله في العادة في عام“. وبلغ صافي الاقتراض في السنة المالية السابقة 1.28 تريليون دولار.





وقالت الخزانة إنها تتوقع اقتراض 677 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر .





وكانت اقترضت 477 مليار دولار عبر أسواق الائتمان في الأشهر الثلاثة من يناير إلى نهاية مارس .



