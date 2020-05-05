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برشلونة في طريقه للتخلي عن مدافعه مقابل 25 مليون يورو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:03 ص
برشلونة
برشلونة
بدأ نادي برشلونة في اتخاذ أولى خطوات التخلي عن مدافعه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل وجود أكثر من عرض لضم اللاعب.

نادي باير ليفركوزن الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي إيميرسون أباريسيدو، مدافع برشلونة المُعار لصفوف ريال بيتيس، وهو ما يوافق عليه البرسا.

ويخطط برشلونة لبيع المدافع مقابل 25 مليون يورو، بعدما أثبت قدراته عن جدارة خلال فترته في بيتيس، حتى أصبح لاعبًا مهمًا للفريق الأندلسي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك خيارين أمام برشلونة، إما عودة إيمرسون وبالتالي ينضم للصراع على مركزه مع سيميدو وروبيرتو، أو أن يستخدمه النادي كورقة لكسب الأموال وإدارتها بطريقة أفضل في الميركاتو.

كما ذكرت أن النادي الإسباني ينوي تضمين عقد إيمرسون، حال رحيله، لبند ينص على إمكانية إعادة ضمه في المستقبل، للحفاظ على الموهبة البرازيلية.

جدير بالذكر أن إيمرسون خاض 23 مباراة بقميص ريال بيتيس، واستطاع تسجيل 3 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف آخرين.

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