تفاصيل مسلسل الفتوه الحلقه 12 للفنان ياسر جلال والقنوات الناقلة (دراما رمضان 2020/1441) | ليل تعترف لحسن الجبالي بحبها له





نستعرض لكم اليوم متابعينا احداث وتفاصيل مسلسل الفتوه الحلقه 12 للفنان ياسر جلال، ويعد هذا المسلسل من الأعمال المهمة في المارثون الرمضاني 2020/1441.





تفاصيل مسلسل الفتوه الحلقه 12

وبدأت الحلقة 12 من مسلسل الفتوه للفنان ياسر جلال بمشهد يجمع بين أنعام سالوسة ( والدة حسن الجبالي ) والغازية جميلة، وتكشف لها حورية ( والدة حسن الجبالي ) كذبها في أنها تعمل فى خمارة، وتكذب عليها وتقول لها إنها لا تحب الكذب، ولكن جميلة تبرر لها موقفها ثم تقول لها إن حسن الجبالي "معمول له عمل".





وفي مشهد آخر، كشف حسن الجبالي ( ياسر جلال ) لمي عمر أنه هو الملثم لكنه ما زال يشعر بالحزن على مقتل "حنوقة" وقال لها أن سبب الاختفاء في زي الملثم هو " إعادة حقوق الناس وأنه ينوي أخذ حق حنوقة"، ويسأل حين الجبالي "ليل" عن سبب عدم كشف سره لدي والدها الفتوة أحمد خليل، وتعترف مي عمر لياسر جلال بحبها له ويطلب منها ألا يتقابلا مرة أخرى لأن لقائهما يعتبره حلم جميل.





ياسر جلال يأخذ بحق حنوقة ويظهر لفتوات عزمي (أحمد صلاح حسني) ويلقنهم درسًا قاسيًا ويقوم بضربهم، وفي نفس الوقت يقابل عزمي جميلة الغازية ويقول لها: "أنت ليه مش بتحبيني"، ثم يضربها ويقابله أحد رجاله، مؤكدًا له أن الملثم ظهر مرة اخرى وكسر يد أحد رجاله.





مواعيد عرض مسلسل الفتوه والقنوات الناقلة له

يعرض مسلسل الفتوه على قناة "الحياة" الفضائية، حيث أن العرض الأول سيكون الساعة 12:00 منتصف الليل، و الإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 4 صباحًا، أما الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

تردد قناة الحياة الفضائية القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12015. الاستقطاب: رأسي (V). معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يعرض أيضًا المسلسل على قناة "الحياة مسلسلات" الفضائية، حيث أن العرض الأول سيكون الساعة 6:30 مساًء، يعرض أيضًا على قناة OSN في تمام الساعة 10:30 مساًء.





تردد قناة الحياة مسلسلات الفضائية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11353. الاستقطاب: رأسي (V). معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





أبطال مسلسل الفتوة رمضان 2020

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادي مؤنس.