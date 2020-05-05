Advertisements

نمو الناتج المحلي الاجمالي للإمارات بنسبة 1.7 % في 2019

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
رويترز
كرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مصرف الإمارات المركزي قال يوم الاثنين إن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات بلغ 1.7 بالمئة في 2019 .

وقال المصرف المركزي أيضا إن قطاع الهيدروكربونات، النفط والغاز، نما 3.4 بالمئة في 2019 بينما زادت الأنشطة غير النفطية بوتيرة أضعف بلغت 1.0 في المئة.

ونقلت وام علن المصرف المركزي قوله ”من المتوقع تأثر التجارة وسلاسل التوريد العالمية مع توقف السفر والسياحة نتيجة فيروس كوفيد-19، وما لذلك من تداعيات على تقلبات الأسواق المالية وأسعار المواد الرئيسية. ورغم أن الوباء سيكون له أثر على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي لكن حجم هذا التأثير ليس معروفا بعد“.

أخبار تهمك

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ يوم

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مهاجم "مفاجأة" يظهر على رادار الأهلي في الصيف

منذ ساعتين

برشلونة في طريقه للتخلي عن مدافعه مقابل 25 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 10 ساعات

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:09 ص

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

08:45 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة