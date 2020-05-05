نمو الناتج المحلي الاجمالي للإمارات بنسبة 1.7 % في 2019

كرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مصرف الإمارات المركزي قال يوم الاثنين إن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات بلغ 1.7 بالمئة في 2019 .





وقال المصرف المركزي أيضا إن قطاع الهيدروكربونات، النفط والغاز، نما 3.4 بالمئة في 2019 بينما زادت الأنشطة غير النفطية بوتيرة أضعف بلغت 1.0 في المئة.





ونقلت وام علن المصرف المركزي قوله ”من المتوقع تأثر التجارة وسلاسل التوريد العالمية مع توقف السفر والسياحة نتيجة فيروس كوفيد-19، وما لذلك من تداعيات على تقلبات الأسواق المالية وأسعار المواد الرئيسية. ورغم أن الوباء سيكون له أثر على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي لكن حجم هذا التأثير ليس معروفا بعد“.



