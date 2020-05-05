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92 وفاة جديدة في روسيا بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في روسيا، اليوم الثلاثاء، 92 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، كمل سجلت 10102 إصابة جديد خلال 24 ساعة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الروسية، سجلت 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو.

 

وأكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو: أن "عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بواقع 52 شخصاً"، لافتاً إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

 

وقال المركزإ أن "الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 816 شخصا، بعد أن كانت 764 في الإحصائية السابقة".

 

ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع حاد لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37، وفي 2 مايو 34، وفي 3 مايو 35.

 

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 74401 حالة إصابة، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح يوم أمس الأحد 145268 حالة، بينها 1356 وفاة و18095 حالة شفاء.

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