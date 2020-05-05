Advertisements

قريبًا.. مايكروسوفت تزيد عدد المشاركين في الدردشة الجماعية داخل تطبيق Teams إلى 250 شخص

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر

تعمل شركة مايكروسوفت - Microsoft على طرح تحديثًا جديدًا لتطبيق مكالمات الفيديو "مايكروسوفت تيمز - Microsoft Teams" سيزيد من حجم الدردشة الجماعية إلى 250، أعلى من الحد الحالي البالغ 100 عضو. 

تم إدراج هذا التحديث على أنه قيد التطوير في خريطة الطريق، ومن المتوقع أن يتم طرحه تدريجيًا لجميع المستخدمين بحلول منتصف مايو.

وارتفع استخدام منصة مكالمات الفيديو "مايكروسوفت تيمز - Microsoft Teams"  بشكل كبير، وذلك بسبب أزمة الاغلاق العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعمل شركة مايكروسوفت على إضافة العديد من القدرات الجديدة للتعامل مع قاعدة المستخدمين الأكبر وتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك زيادة حدود المكالمات الجماعية المباشرة، وقد تكون الزيادة في حجم الدردشة الجماعية إضافة مرحب بها لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من المستخدمين للانضمام إلى مجموعة لمشاركة المعلومات أو المحتوى.

وتضع الشركة أيضًا إجراءات وقائية تجعل من الممكن منع مجموعات الدردشة الكبيرة من التحول إلى كوابيس الإخطار، عن طريق إيقاف تشغيل ميزات مثل ردود Outlook التلقائية ومؤشرات الكتابة ومكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية وإيصالات القراءة افتراضيًا عندما يدخل أكثر من 20 مستخدمًا إلى مجموعة.

سيتم طرح حد الدردشة المتزايد للمستخدمين تدريجيًا، لذلك إذا لم تكن حصلت على التحديث بعد، فيجب أن تتلقى الميزة الجديدة بحلول نهاية الشهر.

أخبار تهمك

مهاجم "مفاجأة" يظهر على رادار الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

منذ ساعتين و 7 دقيقة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ يوم

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 21 ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ يوم

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ أقل من ساعتين

برشلونة في طريقه للتخلي عن مدافعه مقابل 25 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:09 ص

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

08:45 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة