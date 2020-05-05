قريبًا.. مايكروسوفت تزيد عدد المشاركين في الدردشة الجماعية داخل تطبيق Teams إلى 250 شخص





تعمل شركة مايكروسوفت - Microsoft على طرح تحديثًا جديدًا لتطبيق مكالمات الفيديو "مايكروسوفت تيمز - Microsoft Teams" سيزيد من حجم الدردشة الجماعية إلى 250، أعلى من الحد الحالي البالغ 100 عضو.





تم إدراج هذا التحديث على أنه قيد التطوير في خريطة الطريق، ومن المتوقع أن يتم طرحه تدريجيًا لجميع المستخدمين بحلول منتصف مايو.





وارتفع استخدام منصة مكالمات الفيديو "مايكروسوفت تيمز - Microsoft Teams" بشكل كبير، وذلك بسبب أزمة الاغلاق العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعمل شركة مايكروسوفت على إضافة العديد من القدرات الجديدة للتعامل مع قاعدة المستخدمين الأكبر وتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك زيادة حدود المكالمات الجماعية المباشرة، وقد تكون الزيادة في حجم الدردشة الجماعية إضافة مرحب بها لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من المستخدمين للانضمام إلى مجموعة لمشاركة المعلومات أو المحتوى.





وتضع الشركة أيضًا إجراءات وقائية تجعل من الممكن منع مجموعات الدردشة الكبيرة من التحول إلى كوابيس الإخطار، عن طريق إيقاف تشغيل ميزات مثل ردود Outlook التلقائية ومؤشرات الكتابة ومكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية وإيصالات القراءة افتراضيًا عندما يدخل أكثر من 20 مستخدمًا إلى مجموعة.





سيتم طرح حد الدردشة المتزايد للمستخدمين تدريجيًا، لذلك إذا لم تكن حصلت على التحديث بعد، فيجب أن تتلقى الميزة الجديدة بحلول نهاية الشهر.