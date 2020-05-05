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أمطار ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم (فيديو)

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا مازلنا في فصل الربيع الذي يتماز بالتقلبات الجوية، ومن الوراد حدوث ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة وتكوين منخفضات خماسينية في الصحراء الغربية وتتسبب في ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة خاصة على شمال وجنوب الصعيد، لكنها لا تصل لحد العاصفة. 

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار الواضح في الأحوال الجوية، وهناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة بنحو 5-6 درجات مئوية عن الـ 48 ساعة الماضية حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 26 درجة بانخفاض نحو 5 درجات عن الأمس.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك غياب لسطوع الشمس لفترات مع تقدم ساعات النهار، نتيجة تكاثر السحب التي تؤدي لفرص تساقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وقد تكون رعدية على شمال سيناء، تصل خفيفة لمتوسطة على القاهرة والوجه البحري وغير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية، موضحًا أن نشاط الرياح يعيق حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على كافة محافظات الجمهورية.

وتوقعت هيئة الأرصاد، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية، موضحة أن الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح البيان، أن هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء، وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمي 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمي 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمي 33 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمي 37 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمي 20 درجة والصغرى 14 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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