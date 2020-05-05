تجاوز عدد الإصابات بكورونا في روسيا 150 ألف حالة

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سجلت روسيا 10.102 إصابة جديدة يوم الثلاثاء، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها رسميًا إلى 155370، وفقًا لمقر الاستجابة للفيروس التاجي في البلاد.



في المجموع، أبلغت البلاد عن 1451 حالة وفاة. وقد تعافى 19865 شخص آخر من الفيروس.



في الأسبوع الماضي، مددت روسيا فترة عزلها حتى 11 مايو. وقال الرئيس فلاديمير بوتين "الذروة ليست خلفنا، نحن على وشك مواجهة مرحلة جديدة وقاسية من الوباء... لا يزال التهديد القاتل للفيروس موجود".



يتزايد الغضب بين العاملين في مجال الصحة في البلاد بعد أن اضطرت 24 مستشفى إلى إغلاق الحجر الصحي، حيث مرض العديد من الأطباء. أبلغت وسائل الإعلام المستقلة الروسية والمنظمات غير الحكومية عن التماسات مجهولة المصدر من عاملين طبيين غاضبين قالوا إنهم تلقوا أوامر إلى ترك الخطوط الأمامية دون حماية كافية، وأن جر القدم البيروقراطية يكلف الأرواح.

