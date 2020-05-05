فولكس فاجن تحصد خمس جوائز في مسابقة العلامات التجارية للسيارات لهذا العام

هيمنت شركة فولكس واجن الألمانية لصناعة السيارات، على مسابقة العلامات التجارية للسيارات هذا العام من خلال الفوز بخمس جوائز ضمن قطاع تصميم السيارات.





حصلت السيارة الكهربائية ID3 التابعة لشركة صناعة السيارات الألمانية بأنها "الأفضل على الإطلاق" في فئتي "العلامة التجارية للحجم الخارجي" و "العلامة التجارية للحجم الداخلي".





وحصل الجيل الثامن الجديد من فولكس فاجن جولف، الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2019، على جوائز في فئتي "العلامة التجارية للحجم الخارجي" و "العلامة التجارية للحجم الداخلي".





أما بالنسبة للنموذج السابع "ID. SPACE VIZZION" فازت في فئة "المفاهيم" لتصميمها الديناميكي الهوائي والداخلية الفسيحة.





يذكر أن مسابقة العلامات التجارية للسيارات تأسست في عام 2011 مع لجنة متعددة التخصصات تتكون من أعضاء يعملون في وسائل الإعلام والتصميم والشركات الصناعية ومؤسسات التعليم العالي والهندسة المعمارية.



