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مفاجأة.. شوقي غريب يفضل بقاء رمضان صبحي في الأهلي عن الإحتراف

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:23 ص
رمضان صبحى
رمضان صبحى
الفجر الرياضي
صرح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، شوقي غريب بأن رمضان صبحي لاعب مُعار من هدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي، وأتمنى بقاءه في القلعة الحمراء.

وخلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" قال شوقي غريب:" يمتلك رمضان صبحي امكانيات عالية، فهو ليس ملكا لنفسه، ولكن الأفضل لنا كجهاز المنتخب الأولمبي أن يبقى داخل النادي الأهلي".

وتابع:"الأفضل لنا هو بقاء صبحي في الأهلي لان ذلك يسهل علينا التعامل مع ناديه، في الدوري المصري يمكننا التعامل مع الأندية بشكل ودي".

يذكر أن انضم رمضان صبحي إلى النادي الأهلي لمدة عام على سبيل الإعارة من ناديه هدرسفيلد، منذ الصيف الماضي، ولم يتم حسم عن موقفه من الاستمرار أو العودة لفريقه.

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