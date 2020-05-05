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وفاة أحد وزراء دولة أفريقية بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن التلفزيون الرسمي في النيجر، بوفاة وزير العمل محمد بن عمر، بفيروس كورونا المستجدّ.

                      

وأكد التلفزيون الرسمي في النيجر، في بيان لها، اليوم الأحد: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".

 

وأعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه بن عمر، عبر تطبيق واتساب، وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجدّ.

 

وكان التلفزيون النيجري، قد بث رسالة وجّهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

 

ونصت الرسالة المنسوبة لوزير العمل في النيجر:  "كوفيد-19 حقيقة وليس وهماً، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء (...) الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".

 

وكتب رئيس النيجر، محمد يوسفو، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، نعى فيها الوزير الراحل. "ببالغ الحزن تلقّيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر".

 

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الرئيس تقدّم مشيّعي الوزير الراحل.

 

وسجلت النيجر، مساء أمس الاثنين، إصابة 755 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 37 شخصاً.

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