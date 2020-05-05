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ريال مدريد يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:39 ص
بول بوجبا
بول بوجبا
كشفت تقارير صحفية كواليس جديدة بشأن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الريال يرغب فى تجهيز عرض قوي لتقديمه ل مانشستر يونايتد لضم بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة أن عرض الريال سيكون 80 مليون يورو لضم بوجبا ولكن ما تطلبه إدارة اليونايتد هو 100 مليون يورو، أى أن هناك 20 مليون يورو عقبة بالنسبة لإنتقال اللاعب، الذى يريده زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفنى النرويجي اولى جونار سولشاير للشياطين الحمر متردد بشأن الموافقة على بيع بوجبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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