ليفربول يطلب المزيد من الوقت في ضم تيمو فيرنر

كشفت تقارير صحفية عن أن ناشد نادي ليفربول ممثلي المهاجم تيمو فيرنر لمنحهم المزيد من الوقت لتقديم عرض رسمي لفريق لايبزيج.





يسعى ليفربول للحصول على خدمات النجم الألماني تيمو فيرنر ، وينافسه بايرن ميونيخ والمنافس المحلي تشيلسي.





وفقا لصحيفة الجارديان ، طلب ليفربول المزيد من الوقت لتقييم خياراتهم بسبب عدم اليقين الناجم عن انتشار فيروس كورونا حول العالم.





سيكون فيرنر الهدف الأساسي لليفربول خلال الصيف ، لكن التقرير يشير إلى أن الريدز قد تضطر إلى البحث في مكان آخر عن بديل أرخص.





سجل فيرنر 88 هدفًا في 150 مباراة منذ انضمامه إلى لايبزيغ من شتوتغارت في عام 2016 ،