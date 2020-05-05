Advertisements

ليفربول يطلب المزيد من الوقت في ضم تيمو فيرنر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:42 ص
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن ناشد نادي ليفربول ممثلي المهاجم تيمو فيرنر لمنحهم المزيد من الوقت لتقديم عرض رسمي لفريق لايبزيج.

يسعى ليفربول للحصول على خدمات النجم الألماني تيمو فيرنر ، وينافسه  بايرن ميونيخ والمنافس المحلي تشيلسي.

وفقا لصحيفة الجارديان ، طلب ليفربول المزيد من الوقت لتقييم خياراتهم بسبب عدم اليقين الناجم عن انتشار فيروس كورونا حول العالم.

سيكون فيرنر الهدف الأساسي لليفربول خلال الصيف ، لكن التقرير يشير إلى أن الريدز قد تضطر إلى البحث في مكان آخر عن بديل أرخص.

سجل فيرنر 88 هدفًا في 150 مباراة منذ انضمامه إلى لايبزيغ من شتوتغارت في عام 2016 ، 

أخبار تهمك

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

منذ حوالي 7 ساعات

مهاجم "مفاجأة" يظهر على رادار الأهلي في الصيف

منذ ساعتين

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ أقل من ساعتين

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

برشلونة في طريقه للتخلي عن مدافعه مقابل 25 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ يوم

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 10 ساعات

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:09 ص

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

08:45 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة