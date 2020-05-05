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محافظ أسوان يزور موقع انهيار سقف منزل على طفلة ويعزى أسرتها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:27 ص
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فتح الله رضوان
فى لفتة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام بالتوجه إلى منزل الطفلة مريم دياب 10 سنوات فور علمه بوفاتها نتيجة سقوط حائط من أحد العمارات المجاورة على منزل أسرتها بمنطقة خلف عمارات المقاولون العرب حيث قدم المحافظ واجب العزاء لوالد ووالدة الطفلة، متمنيًا أن يتغمدها الله بفسيح جناته ولأسرتها الصبر والسلوان.

وعقب تفقده للمنزل قرر اللواء أشرف عطية إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق نتيجة الإهمال وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب فى ذلك، مكلفًا رئيس مدينة أسوان بدراسة الموقف القانونى للمنزل الذى شهد الواقعة ومراجعة إجراءات وضع اليد وخاصة أنه لم يقوم صاحبه بالخطوات اللازمة للتقنين والتصالح، مع مراعاة البعد الإجتماعى للأسرة المستقرة بهذا المنزل منذ سنوات.

ووجه محافظ أسوان مدير عام التضامن الإجتماعى بالدراسة وإجراء البحث اللازم لأسرة الطفلة مريم للوقوف على أوجه الدعم الممكنة لهذه الحالة، مع قيام المحافظة أيضًا بالمساهمة فى ذلك.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. 

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.
محافظ أسوان يزور موقع انهيار سقف منزل على طفلة ويعزى أسرتها
محافظ أسوان يزور موقع انهيار سقف منزل على طفلة ويعزى أسرتها
محافظ أسوان يزور موقع انهيار سقف منزل على طفلة ويعزى أسرتها
محافظ أسوان يزور موقع انهيار سقف منزل على طفلة ويعزى أسرتها
محافظ أسوان يزور موقع انهيار سقف منزل على طفلة ويعزى أسرتها
محافظ أسوان يزور موقع انهيار سقف منزل على طفلة ويعزى أسرتها

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