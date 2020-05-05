الإسكان: تسليم الوحدات مستمر.. وإعلان جديد قريبا (فيديو)

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة تولي اهتمام كبير جدًا بتوفير وحدات سكنية لشريحة محدودي الدخل.





وأكد "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن إعلان جديد لمشروع الإسكان الاجتماعي، موضحًا أنه جاري دراسة تفاصيل الإعلان حاليًا طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددًا على أن تسليم وحدات الاسكان الاجتماعي مستمر ولن يتأخر بسبب فيروس كورونا، منوهًا بأنهم عملوا على تحقيق التوازن بين الانتاج والحفاظ على صحة العمال، مشيرًا إلى أنه تسليم الوحدات تأخر نوعًا ما الشهر الماضي، ولكنه اعتبارًا من الأحد الماضي وزارة الاسكان بدأت في تسليم وحدات الاسكان للمواطنين.





وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك طرح لمشروعات الإسكان المتوسط دار مصر وسكن مصر وجنة على موقع الوزارة حاليًا، مناشدًا المواطنين بالدخول على موقع الوزارة للتعرف على تفاصيل الوحدات كاملة.





وقال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن قطاع التخطيط بالوزارة ساهم في استصدار قرارات وزارية خلال الربع الأول من العام الحالي2020 لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لـ(25) مشروعا بأنشطة عمرانية متكاملة وخدمات استثمارية، ستقام على مساحة إجمالية حوالي 2535 فدانًا، في 11 مدينة جديدة.





وأكد وزير الإسكان أن تلك المشروعات تساهم في ضخ استثمارات بالسوق المحلية تزيد على 100 مليار جنيه، كما ستعمل على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعمل على زيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة.





ومن جانبها، قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنه تم استصدار 15 قرارًا وزاريًا لمشروعات في 6 من مدن الجيل الرابع، وهي: (حدائق أكتوبر – العاصمة الإدارية الجديدة – المنصورة الجديدة– أسوان الجديدة– ناصر "غرب أسيوط" – امتداد الشيخ زايد)، وستقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية حوالي 1130 فدانًا.





وأوضحت أنها تشمل (مشروعًا عمرانيًا متكاملًا، ومشروعًا تعليميًا "مدارس" بمدينة حدائق أكتوبر – 6 مشروعات عمرانية متكاملة وخدمية بالعاصمة الإدارية الجديدة – مشروعين عمرانيين، وجامعة بمدينة المنصورة الجديدة – مشروعا عمرانيا متكاملا بمدينة ناصر الجديدة – مشروعين عمرانيين بامتداد مدينة الشيخ زايد – مشروعا تجاريا إداريا ترفيهيا بمدينة أسوان الجديدة)، وتمثل تلك المشروعات حوالي 45% من مساحة المشروعات الصادر بشأنها القرارات الوزارية خلال الربع الأول من العام الجاري.





وبدوره، قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم أيضًا اعتماد العديد من المشروعات ببعض مدن الجيل الرابع الأخرى مثل مشروعات عمرانية بمدن (العلمين الجديدة – 6 أكتوبر الجديدة – أرض خلف كارفور "صواري")، وليصبح إجمالي المشروعات المعتمدة بمدن الجيل الرابع من عام 2018 حتى الربع الأول من العام الجاري (98) مشروعًا، بإجمالي مساحة 15615 فدانًا، مؤكدا أن تنفيذ تلك المشروعات يُعد نجاحًا كبيرًا حققته مدن الجيل الرابع حديثة النشأة، في جذب الاستثمارات، خلال فترة زمنية قصيرة، كما ستساهم تلك المشروعات في تنميتها.



