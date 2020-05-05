"حقوق الإنسان بالبرلمان": تصريحات صفاء الهاشم مرفوضة ومكانها سلة المهملات

وصف علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو البرلمان العربي، النائبة الكويتية صفاء الهاشم بأنها نائبة الفتن بعد إطلاقها لتصريحات متكررة تسيء للعلاقات بين البلدين.





وقال " عابد " في بيان له أصدره، اليوم الثلاثاء، إن المكان الطبيعي لتصريحات هذه النائبة الموتورة والمهزوزة سلة المهملات، مشيرا إلي أن هذه النائبة الكويتية لا تسعي الا الي الشو الاعلامي والشهرة حتي لو كان علي حساب شعبيين شقيقين تربط بينهما علاقة محبة وأخوة وصداقة وقواسم مشتركة.





كما أشار عابد إلي أن هذه النائبة المنبوذة داخليًا وخارجيًا حتي علي مستوي البرلمان الكويتي تحاول بهذا الشو الاعلامي إخفاء قضايا الفساد العديدة التي تقوم بها بالمخالفة للقوانين والأعراف، مشيرًا أن وقت الحساب سيأتي قريبًا وستنال عقابها ومؤكدا أن هذه النائبة ليس لها دور إلا الفتنه والتربح علي حساب شعبها العريق.





وأعرب عن ثقته التامة في رفض الشعب الكويتي الشقيق بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية لهذه النائبة المهووسة والتي لا تعبر إلا عن نفسها، متهمًا المدعوة صفاء الهاشمي بأنها اصبحت لسان حال الجماعات الارهابية والتكفيرية، مطالبا من البرلمان الكويتي إحالتها إلي لجنة القيم واتخاذ جميع الاجراءات ضدها لإسقاط عضويتها ومحاكمتها محاكمة عاجلة امام القضاء الكويتي النزيه.