Advertisements
"حقوق الإنسان بالبرلمان": تصريحات صفاء الهاشم مرفوضة ومكانها سلة المهملات
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:29 ص
دينا إبراهيم
وصف علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو البرلمان العربي، النائبة الكويتية صفاء الهاشم بأنها نائبة الفتن بعد إطلاقها لتصريحات متكررة تسيء للعلاقات بين البلدين.
وقال " عابد " في بيان له أصدره، اليوم الثلاثاء، إن المكان الطبيعي لتصريحات هذه النائبة الموتورة والمهزوزة سلة المهملات، مشيرا إلي أن هذه النائبة الكويتية لا تسعي الا الي الشو الاعلامي والشهرة حتي لو كان علي حساب شعبيين شقيقين تربط بينهما علاقة محبة وأخوة وصداقة وقواسم مشتركة.
كما أشار عابد إلي أن هذه النائبة المنبوذة داخليًا وخارجيًا حتي علي مستوي البرلمان الكويتي تحاول بهذا الشو الاعلامي إخفاء قضايا الفساد العديدة التي تقوم بها بالمخالفة للقوانين والأعراف، مشيرًا أن وقت الحساب سيأتي قريبًا وستنال عقابها ومؤكدا أن هذه النائبة ليس لها دور إلا الفتنه والتربح علي حساب شعبها العريق.
وأعرب عن ثقته التامة في رفض الشعب الكويتي الشقيق بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية لهذه النائبة المهووسة والتي لا تعبر إلا عن نفسها، متهمًا المدعوة صفاء الهاشمي بأنها اصبحت لسان حال الجماعات الارهابية والتكفيرية، مطالبا من البرلمان الكويتي إحالتها إلي لجنة القيم واتخاذ جميع الاجراءات ضدها لإسقاط عضويتها ومحاكمتها محاكمة عاجلة امام القضاء الكويتي النزيه.
وأعلن النائب رفضه وبشكل قاطع لهجوم صفاء الهاشمي النائبة الكويتية الأخير على وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، موجها حديثه للهاشمي وقائلا لها: انتقاداتك وهجومك على السفيرة نبيلة مكرم مرفوض فهي واحدة من افضل الوزيرات العظيمات المصريات والعربيات ولن نسمح ابدا بأي إساءة من امثالك على السفيرة نبيلة مكرم التي تحظى بحب وتقدير كبيرين من المصريين والعرب.
واشاد عابد بجهود الوزيرة نبيلة مكرم خلال الفترة الأخيرة مع الجاليات المصرية بمختلف دول العالم خاصة أنه يتابع مع سيادتها يوميا احوال الجاليات والعالقين بالدول المختلفة.
وقرر عابد بصفته عضو البرلمان العربي أنه سيتواصل مع زملائه اعضاء البرلمان العربي من دولة الكويت الشقيقة لاتخاذ الاجراءات المناسبة قبل هذه النائبة الكويتية الموتورة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا