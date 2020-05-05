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بريطانيا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا لأكثر من 32 ألف شخص

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
توفي أكثر من 32000 شخص في المملكة المتحدة مع الاشتباه بالاصابة ب COVID-19، وهو أعلى عدد رسمي تم الإبلاغ عنه حتى الآن في أوروبا، وفقًا لبيانات نشرت يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه وقعت 29648 حالة وفاة حتى 24 أبريل في إنجلترا وويلز مع ذكر COVID-19 في شهادات الوفاة.

يبلغ العدد الرسمي الآن 32313، بما في ذلك الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وهذا أكثر من إيطاليا، التي كانت في السابق الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا، على الرغم من أن حصيلة القتلى لا تشمل الحالات المشتبه فيها.

يكره الوزراء مقارنات عدد الوفيات الرئيسي، قائلين إن الوفيات الزائدة - عدد الوفيات من جميع الأسباب التي تتجاوز المتوسط خلال العام - سيكون مقياس أكثر فائدة.

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