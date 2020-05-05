منها 9 قضايا أمن عام.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 9 قضايا أمن عام، وتنفيذ 55 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:





تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (2) قضية تهريب بضائع بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (12500جنيهًا)، ونجحت فى مجال الأمن العام، في ضبط (9) قضايا أبرزها (قضية تهريب أسلحة بيضاء بمضبوطات بلغت 10 قطع أسلحة بيضاء، مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).





وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط (142) مخالفة مرورية متنوعة، إما فى مجال تنفيذ الأحكام، قامت بتنفيذ (55) حكم قضائى متنوع.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.





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