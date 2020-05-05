ضبط 176 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق قد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (834) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (176) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.





كما أسفرت الحملات، عن ضبط (254) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وحاء ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى.





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