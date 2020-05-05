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وفاة مدرب اللياقة البدنية في فلامنجو البرازيلي بسبب كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:32 ص
فلامنجو
فلامنجو
أعلن فلامنجو البرازيلي وفاة مدرب اللياقة البدنية خورخي لويز دومينجوس، أمس الاثنين، في مدينة ريو دي جانيرو، عن عمر ناهز 68 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المدرب الذى كان معروفا باسم "جورجينيو"، نقل إلى المستشفى في الـ21 من الشهر الماضي بعد إصابته بالفيروس، وعانى من ضعف في عضلة القلب ومضاعفات في الجهاز التنفسي.

وقد أعرب نائب رئيس فلامنغو، ماركوس براتز، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، عن تعازيه في وفاة أقدم موظف في النادي.

وعمل المدرب الراحل في فلامنغو منذ العام 1981، وتوج معه بـ31 بطولة، ضمنها لقبان في مسابقة كأس ليبرتادوريس.

كما كان "جورجينيو" أيضا عضوا في الطاقم الفني لمنتخب البرازيل، الذي توج بمونديال 2002.

وتعد البرازيل من أكثر دول أمريكا الجنوبية تضررا من فيروس كورونا، إذ تخطت حالات الإصابة هناك 100 ألف.

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