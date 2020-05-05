برلماني: مسلسل "الاختيار" كشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الاهتمام الكبير من المشاهدين العرب بمسلسل الاختيار والذي تقدمه مصر هدية للأمة العرب، التي يحاول أعداء الأمة طمس بطولاتها وتشويه جيوشها إنما هو دليل قاطع على نجاح هذا المسلسل الذي نجح في كشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.





وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا المسلسل الذي تلتف حوله الاسر المصرية والعربية يوميا كشف بالصوت والصورة حقيقية جماعة الإخوان الإرهابية وأنها تنظيم إرهابي خطير لا يعرف إلا لغة الإرهاب وسفك دماء الأبرياء وأكد للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أن صقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة وأسرهم، لديهم عقيدة راسخة في عقولهم وقلوبهم وهى حب الوطن أغلى من حب الحياة نفسها ولذلك فهم لا يتوانون لحظة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.





ووجه النائب تحية قلبية لصناع هذا العمل الفني الرائع والذي أعاد الكرامة للدراما المصرية وفي مقدمتهم المنتج القدير تامر مرسي، وجميع الفنانين والنجوم الكبار المشاركين في هذا العمل الفني، مطالبا بترجمة هذا المسلسل بمختلف اللغات الأجنبية لإذاعته بمختلف الدول الأوروبية والعالمية حتى يتعرف العالم كله على حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية ويسارع بتصنيفها كتنظيم إرهابي.



