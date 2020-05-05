المهدي سليمان يكشف عن مفاوضات الأهلي معه

كشف حارس مرمى فريق بيراميدز المهدي سليمان عن أن النادي الأهلي تفاوض معه عدة مرات من قبل ، وآخرهم عند توقف النشاط الكروي خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.





وخلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" قال سليمان:" تمت مفاوضتي من قبل النادي الأهلي لأول مرة عندما كنت لاعبا ضمن صفوف نادي إنبي، ولكن لم يقبل مسؤلو إنبي لأنهم كانوا لا يبيعون لاعبيهم في ذلك الوقت".





وتابع:" عاد الأهلي مرة اخرى للتفاوض عندما كنت حارسا لنادي سموحة وطلب فرج عامر رئيس النادي الحصول على 15 مليون لاتمام التعاقد و خفض بعدها المبلغ إلى 10 مليون لكن الأهلي عرض 2 مليون ولم تكتمل المفاوضات".





وأختتم :" فاوضني الأهلي مرة ثالثة كانت في بداية فترة التوقف الحالي وأبلغني وكيلي ميدو حُزين بالمفاوضات لكنني رفضت لأنني الحارس رقم 1 في بيراميدز ولا أريد التنازل عن هذا و فضل الفوز ببطولة أولا مع النادي قبل رحيلي عن بيراميدز".