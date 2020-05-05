Advertisements

ضبط 28 قطعة سلاح و96 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٢٨ قطعة سلاح نارى، ٩٦ قضية مخدرات وتنفيذ ٤٠٣٥ حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٢٨ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٢٦ متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٧) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (٣) طبنجة، (١٥) فرد محلى، (٦٩) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٥٢) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٤٠٣٢٥) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (١٣١) حكم جناية، (١١١١٠) حكم حبس جزئى، (٢٠٥٠) حبس مستأنف، (٢١٨٨) حكم غرامة، (٥٨٤٦) حكم مخالفة. 

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (٤) متهمين ارتكبوا (١٥) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ٩٦) قضية مخدرات بحوزة (١٠٣) متهم، ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.

وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (٢٢) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (١٥) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (٢٣٢) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة ٧سيارات دراجة نارية). 

وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (١٥١٥٣) مخالفة مرورية، وتمكنت فى مجال فحص السائقين، من فحص (٤٩) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (٤) منهم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخدرات سلاح تنفيذ الأحكام بوابة الفجر الداخلية

أخبار تهمك

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده

منذ ساعة و 19 دقيقة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ يوم

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 12 ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ يوم

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 224 قطعة سلاح ناري و302 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

"الداخلية" تعلن ضبط 44 قطعة سلاح ناري و182 قضية مخدرات

بانجو وحشيش وأفيون.. جهود الداخلية في 24 ساعة

ضبط 200 سلاح ناري و226 قضية مخدرات

خلال 24 ساعة.. ضبط 172 سلاح ناري وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

09:10 ص

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

09:08 ص

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

09:09 ص

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

08:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة