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برشلونة يضع نجم الدوري الفرنسي تحت المجهر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:43 ص
كورزاوا
كورزاوا
أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يتجه حاليا لحسم صفقة مميزة من باريس سان جيرمان .

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يرغب في ضم الظهير الأيسر خوان بيرنات، من باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يحاول إيجاد لاعب يكون قادر على منافسة جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، خاصه أن مستوى فيربو أقل من التوقعات.

وواصلت الصحيفة، أن خوان بيرنات يناسب طريقه لعب برشلونة، وأنه يمتلك كل المقومات التي تساعده على النجاح مع العملاق الكتالوني.

وبنتهي عقد خوان بيرنات مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2021.

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