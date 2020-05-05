مقتل نحو 15 من القوات الإيرانية جراء القصف الإسرائيلي بدير الزور

أعلن المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، مقتل نحو 15 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها جراء القصف الإسرائيلي على مواقعهم في بادية دير الزور، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية، قد أعلنت عن قصف إسرائيلي، استهدف مركز “البحوث العلمية” في محافظة حلب.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن مركز “البحوث العلمية” في حلب تعرض لقصف بصواريخ إسرائيلية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للقصف.

وقالت الوكالة السورية، إن طائرات إسرائيلية ظهرت على شاشات الرادار قادمة من شمال شرق منطقة أثريا، قامت بقصف بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة بالصواريخ.

ولم توضح الوكالة السورية، حتى الساعة حصيلة هذا القصف، كما لم يعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن القصف.