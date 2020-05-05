Advertisements

لبنان يمدد إغلاق البلاد ويخشى موجة ثانية من كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
يعتزم لبنان تمديد فترة حظره للحد من انتشار الفيروس التاجي لمدة أسبوعين حتى 24 مايو، مع تحذير رئيس الوزراء يوم الثلاثاء من أن الفشل في الامتثال للتخفيف التدريجي للقيود قد يؤدي إلى موجة ثانية من الإصابات، وفقا لما اوردته "رويترز".

سجل لبنان 740 حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد و25 حالة وفاة. بدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود تدريجيًا هذا الأسبوع، مما سمح بفتح المطاعم ولكن بنسبة 30٪ فقط من طاقتها.

وفي إشارة واضحة إلى انخفاض معدلات الإصابة، قال رئيس الوزراء حسن دياب إن التقييم العام "ممتاز".

لكنه قال أيضا في اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى يوم الثلاثاء إن "المواطنين لم يلتزموا بالقيود والإجراءات التي يتم تخفيضها تدريجيا".

وقال في بيان صدر بعد الاجتماع إن ذلك "قد ينعكس سلبا على انتشار الفيروس وهناك خوف من موجة ثانية قد تكون أصعب بكثير من الأولى".

ومن المتوقع أن تمدد الحكومة رسميًا إغلاقها في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وسيظل يُسمح للأنشطة الاقتصادية بالاستئناف تدريجيًا ضمن إطار زمني محدد مسبقًا. كما سيُطلب من قوات الأمن والجيش التصرف بشكل صارم لمنع الانتهاكات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان يمدد اغلاق البلاد لبنان ويخشى موجة ثانية من كورونا

أخبار تهمك

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده

منذ ساعة و 19 دقيقة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ يوم

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 12 ساعة

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ يوم

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

موضوعات متعلقة

هونج كونج تمدد تعليق الدراسة حتى 20 أبريل

الأمم المتحدة تحث على وضع حد للتمييز الناجم عن فيروس كورونا

تايلاند تخطط لإغلاق الحانات والمدارس ووقف مصارعة الديوك بسبب كورونا

ألمانيا تسجل انخفاضًا رابعًا في المعدل اليومي للاصابة بكورونا

نيوزيلندا تمدد إغلاق البلاد 5 أيام إضافية

إيطاليا: المعركة مع كورونا لم تنتهي بعد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

09:10 ص

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

09:08 ص

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

09:09 ص

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

08:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة