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برلماني: المشروعات القومية في سيناء أصابت الإرهابيين بالهوس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:52 ص
المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود
دينا إبراهيم
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى أكد فيها أن خطة تعمير سيناء تبدأ من الغرب إلى الشرق وأن خطة تعمير سيناء لا تبدأ من شرق القناة وأن مدينة سلام مصر تخدم خطة التنمية في سيناء والتى تبلغ مساحتها 23 ألف و400 فدان ونحن في المرحلة الأولى من مراجل الإنشاء بالإسكان الاجتماعى وهى 202 فدان.

وأشاد "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل ارض الفيروز، مؤكدا أن هذه الانجازات غير المسبوقة فى تاريخ مصر الحديث اصابت الجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية بالهوس والجنون، معربًا عن ثقته التامة فى أن سيناء ارض السلام والبطولة والفداء ستكون خلال.السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية الواعدة والجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية 

وطالب عضو مجلس النواب من جميع رجال الأعمال والاستثمار المصريين الشرفاء التوجه باستثماراتهم إلي أرض سيناء فى ضوء التيسيرات والحوافز التشجيعية التى قدمتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاستثمار فى سيناء.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن خطة تعمير سيناء تبدأ من الغرب إلى الشرق، موضحًا أن خطة تعمير سيناء لا تبدأ من شرق القناة، ولافتًا إلى أن مدينة سلام مصر تخدم خطة التنمية في سيناء.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدينة «سلام مصر» 23 ألف و400 فدان، ونحن في المرحلة الأولى من مراجل الإنشاء بالإسكان الاجتماعى وهى 202 فدان.

وأشار، إلى أن مدينة «سلام مصر» تضم 4340 وحدة إسكان ونسبة الإنجاز 78 %، موضحًا أن محور 30 يونيو أحد المحاور المهمة في استراتيجية تنمية سيناء، ولافتًا إلى أن مشروعات الأنفاق والمشروعات الكبرى التي يتم تدشينها شرق القناة تم عملها من أجل تنمية سيناء.

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