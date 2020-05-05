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جهاز العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على الأراضى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
                                                     

صرح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بأنه تم تنفيذ ٥ قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى بنطاق كردون المدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.


وقال المهندس أسامة عبد الغني: تم شن حملة مكبرة أسفرت عمر تنفيذ الـ٥ قرارات، ويتبقي ٢٢ قرارا تحت الدراسة الأمنية، وسيتم تنفيذها فور الانتهاء من الدراسة.


وأكد المهندس أسامة عبد الغني، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بنطاق المدينة، لردع المعتدين وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.                                                         

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