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"التضامن": انتظام صرف معاشات الشريحة الثانية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:56 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عملية صرف المعاشات للفئة الثانية ممن يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.

وتتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،  صرف معاشات شهر مايو، على مدار الساعة من  خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.

وشهد أمس الاثنين، انتظام عمليات صرف المعاشات في آخر أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل.

إتاحة صرف جميع المعاشات لبطاقات "التأمين الاجتماعي" من الصرافات الآلية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية "ATM" اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو، على أن يتم بداية من الأحد صرف المعاشات المحولة على البنوك، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة.

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق (3-4) من شهر مايو.

- فئة من يبلغ معاشه  أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الثلاثاء والأربعاء الموافق (5-6) من شهر مايو.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الخميس والسبت (7 – 9) مايو.

- فئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 10 مايو.

-فئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

هذا وبلغت عمليات الصرف من ماكينات الصرف الآلي 814.600 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد عن 934 مليون جنيها.

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