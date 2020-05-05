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انتظام صرف المعاشات بالمنيا "صور"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:01 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
أحمد الخميسي
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية للوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي من شانها يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال خطة الدولة الشاملة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، في تنظيم حملات النظافة وتنظيم عملية صرف المعاشات من خلال منافذ الصرف، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة عن انتظام أعمال صرف المعاشات بالمراكز والمدن حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة تنظيم عملية صرف المعاشات للمستحقين بمكاتب البريد بالقرى التابعة للمركز، وتنفيذ أعمال رش وتطهير ونظافة لشوارع ومنازل قريتي بني عامر، والشيخ مسعود، بالإضافة إلى المرور على المخابز البلدية وتحرير 8 محاضر مخالفة نقص وزن.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس متابعة وتنظيم صرف المعاشات بقري نزلة البدرمان، واسمو العروس، بالإضافة إلى إزالة عدد من الأعمدة الخرسانية علي مساحة نصف قيراط، بقرية البدرمان، وكذلك تنظيم حملات نظافة بقري المركز ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة، كما ازالت الوحدة المحلية 17 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 15 قيراطا و12 سهما، منهم حالتين بناء بالمخالفة للقانون 119، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ابو قرقاص، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة للطرق الرئيسية بالقري التابعة للمركز، حيث تم تركيب كشافات لأعمدة الإنارة بالطريق المزدوج بدء من طريق مصر أسوان حتى قرية كوم الزهير، وكذلك دعم وتركيب كشافات إضاءة بعدد من قرى المركز، كما أزالت الوحدة المحلية 15 حالة تعدى بالبناء على أراضٍ زراعية بمساحة 1385 متر مربع بقرية إتليدم. 

ونفذت المحلية لمركز بني مزار، حملة مكبرة للنظافة والتطهير بقري الشيخ عطا، وطمبو، والقيس.

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