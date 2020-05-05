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مفاجأة.. كارتيرون يحدد مطالب الزمالك في الصيف

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:00 م
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي
حدد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك مطالب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب كارتيرون من إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع 4 لاعبين فيالصيف القادم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وطالب كارتيرون إدارة النادي التعاقد مع كل من نبيل عماد "دونجا" وأحمد أيمن منصور وعمر جابر نجوم نادي بيراميدز بالاضافه إلى حسام حسن مهاجم نادي سموحة.

وسيبدأ مسئولو نادي الزمالك في التفاوض بشكل رسمي مع اللاعبين الذين طلب كارتيرون التعاقد معهم في الصيف القادم.

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