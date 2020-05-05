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الدوري الألماني ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
وكالات
يعد الدوري الألماني لكرة القدم، من بين العديد من الأعمال في البلاد، التي تأمل في أن يتم تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، غداً الأربعاء، ولكنه يحظى بالاهتمام الأكبر.

تعقد المستشارة أنجيلا ميركل، ورؤساء الولايات 16 اجتماعاً مهماً عبر الفيديو، والذي قد يعطي الضوء الأخضر لاستئناف مسابقاتي دوري الدرجتين الأولى والثانية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولكن اكتشاف عشر حالات مصابة بالفيروس في أول جولة من الفحوص بالأندية، أثارت الشكوك بشأن حقيقة إمكانية استكمال الجولات التسع المتبقية من الدوري دون جمهور، رغم أنه لم يكن هناك أي حالات إيجابية في الجولة الثانية من الفحوص.

وأوقف فريق هيرتا برلين مهاجمه سالومون كالو، بعد أن نشر مقطع فيديو عبر فيس بوك، وقام بمسحه بعدها يظهر نفسه ولاعبين آخرين يتجاهلون قواعد النظافة المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكر هيرتا برلين في بيان على موقعه: "من خلال تسجيل الفيديو من داخل غرفة خلع الملابس، خالف سالومون كالو اللوائح الأساسية للفريق وسلك سلوكا غير مناسب للوضع، ولا يمثل قواعد السلوك الخاصة بالنادي".

ويستمر الجدل حول ما إذا كان ينبغي عودة لاعبي كرة القدم، الذين يحصلون على رواتب ضخمة، أن يستأنفوا عملهم الذي يوجد به تلامس كثير، بينما يستمر غلق أعمال أخرى مثل الحانات والمطاعم.

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