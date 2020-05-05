الأندية الإنجليزية تخسر 200 مليون استرليني

أخطر ريك باري رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم لجنة برلمانية اليوم الثلاثاء أن الأندية تواجه "فجوة مالية" 200 مليون جنيه إسترليني (248.8 مليون دولار) بحلول سبتمبر.





وأكد باري، الرئيس التنفيذي السابق لليفربول، خلال استجوابه من لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان، أن كل المساهمين في اللعبة من لاعبين وملاك في حاجة إلى "مشاركة الألم".





وأضاف باري "نحن كلنا نتوجه نحو فجوة مالية بحوالي 200 مليون وهي فجوة نحتاج إلى سدها وتحتاج الأندية إلى سدها.. تبدو الفجوة المالية بحلول الخريف مروعة جداً".





ويتمنى باري أن تخرج رابطة الدوري الإنجليزي من هذه الأزمة بشكل أقوى، بينما قال إنه يأمل أن يتجه اللاعبون إلى خفض أجورهم.





ولم تُلعب مباريات في دوري الدرجة الثانية منذ وقت مبكر من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.