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تمويل 38 مشروعًا بحثيًا بإجمالي 24 مليون جنيه في جامعة القاهرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:14 م
الخشت
الخشت
أية حمروشي
رئيس الجامعة: 9 ملايين جنيه لتمويل المشروعات البحثية لمواجهة المشكلات المجتمعية

اعتماد 5 ملايين جنيه لتمويل 8 مشروعات بحثية ومعملية بالجامعة لمكافحة فيروس كورونا و10 مليون جنيه للفريق البحثي الأساسي على مستوى الجامعة

وافق مجلس جامعة القاهرة في جلسته صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تمويل 8 مشروعات بحثية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه لإجراء البحوث العلمية والمعملية.

كما وافق المجلس على 30 مقترحًا مقدمًا من أعضاء هيئة التدريس لتمويل المشروعات البحثية بإجمالي 9 ملايين جنيه، وذلك في إطار سياسة جامعة القاهرة في مواجهة المشكلات التي تواجه المجتمع وخصوصًا فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقدم، لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، للتقدم بمشروعات بحثية مشتركة بين أكثر من كلية من كليات الجامعة في مجال فيروس كورونا المستجد، بتمويل يبدأ من 200 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى للمشروع الواحد، طبقًا للشروط والقواعد المعلن عنها على موقع الجامعة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة وتسعى لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية وسد الفجوات من خلال البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضم هذه الفرق أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة جامعة القاهرة في مختلف التخصصات لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، وتم تمويلها مبدئيًا بـ 10 مليون جنيه.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن من أهداف الخطة التنفيذية للجامعة خلال عام 2020 استثمار البحث العلمي في تلبية الاحتياجات المختلفة للدولة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في مشروعات الأبحاث القومية والدولية، وربط النشر العلمي الدولي بخدمة قطاعات الصحة والصناعة والزراعة، مؤكدًا أن خطة الجامعة التنفيذية لعام 2020 تشمل إنشاء مجمع المعامل البحثية بمعايير دولية وتجهيز بيئة تدريبية وبحثية متكاملة.

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