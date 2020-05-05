انتشال جثمان طالب لقي مصرعه غرقًا بالقرب من كوبري الكلالسة في قنا

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طالب، لقي مصرعه غرقًا بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق اسعاف قنا، بانتشال جثمان محمد عبدالمحسن عبدالمجيد، 17 عامًا، طالب، بعد غرقه بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.



تم نقل الجثمان إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجر مخدرات من القصير اثناء محاولته نقل كميه من المخدرات من قنا إلى البحر الأحمر.



حيث وردت معلومات للعميد امين سند رئيس المباحث باعتزام احمد.ح.ع، ٤٠ عامًا، عامل ومقيم بالقصير نقل كميه من المخدرات من قنا لتوزيعها على عملائه بمحافظة البحر الأحمر.



وتم إعداد أكمنة على الطرق بقرى مركز قنا حيث تمكنت قوه بإشراف العميد عاطف ابو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا والمقدم محمد السنوسي رئيس مباحث مركز قنا حيث تم ضبط المتهم مستقلا السيارة رقم ٢٣٥٧٦ ملاكي البحر الأحمر على الطريق الزراعي أمام قرية الجزيرية بقنا وبتفتيش السيارة تم ضبط ٦ طرب حشيش و٣٠٠ قرص مخدر وكميه من البانجو و٢ جهاز تليفون محمول و٣٠٠٠ جنيها.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من العثور على جثة مجهولة الهوية، داخل أحواض الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمركز أبوتشت، شمالي قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، بالعثور على جثة ذكر مجهول الهوية، داخل أحواض الصرف الصحي بالظهير الصحراوي قنا -سوهاج، بالقرب من قرية عزبة البوصة في أبوتشت.



وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن الجثة لذكر في العقد الثالث من العمر، يرتدي جلباب بلدي، ويبلغ طوله 160 متر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



كما أخلت النيابة العامة بقنا، سبيل 3 متهمين، بعد ضبطهم بحوزتهم قطع أثرية يشتبه في أثريتها بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، كما قررت إعدام المضبوطات، بعد ثبوت عدم أثريتها.



