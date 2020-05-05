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مؤامرات ضد دينا الشربيني لإثبات خيانتها في "لعبة النسيان"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

مع تتابع حلقات مسلسل لعبة النسيان، تكتشف رقية (دينا الشربيني) التفاصيل المنسية من ذاكرتها، لتكوّن حقيقية مغايرة لما قيل لها أثناء المرض، حيث تذكّرت أن نادر (على قاسم) كذب عليها وأنه لم يرها وهي في أحضان خالد (أحمد داود) عندما ذهب الجميع إلى حفل الأوبر كما أدعي، وأكدت لها تمارا (هنا داود) ما تذكرته رقيّة أنهما ذهبتا إلى الحفل سويًا، فهل لنادر علاقة بقتل أخيه؟

 

وبعدما فقد عمرو (أحمد داود) الأمل في إثبات براءة أخيه من تهمة الخيانة، هاتفته رقية وذهبت معه إلى مكتب المحاماه الخاص بخالد، لتتذكر هناك أوراقًا كانت بأحد أدراج مكتبه ولكنها لم تعد، ومعها تذكّر عمرو ما قاله زميل شقيقه بالمكتب حول شكوكه أن أحدًا دخل المكتب في غياب خالد، ليعود الأمل إلى كليهما مرة أخرى، ويسافرا إلى الغردقة في محاولة لاكتشاف القطع المفقودة التي بها تكتمل ذاكرة رقية.

 

 ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

 

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

 

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

 

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

 

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

 

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

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