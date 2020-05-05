مقترح برلماني بإضافة منهج يؤرخ بطولات الجيش ضد الإرهاب

تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلي النواب، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طالب فيه بإضافة فصل في كتاب التاريخ للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية يؤرخ بطولات أبناء القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب في سيناء.





وقال النائب في اقتراحه، اليوم الثلاثاء، إن أبناء مصر البواسل من القوات المسلحة كل يوم يسطرون بأحرف من نور بطولات يجب توثيقها وتعليمها للطلاب في مراحل التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن دماء عدد كبير من الشهداء روت أرض سيناء الطاهرة، حيث تم تخليد ذكريات من نجحوا في تحرير الأرض من المحتلين، وآن الأوان أن نسلط الضوء على من ضحوا بأرواحهم من أجل القضاء على الجماعات التكفيرية.





وأوضح النائب أن عدد ما قدمته مصر من شهداء في الحرب ضد الإرهاب لا يقل أهمية عن شهداء الحروب على مر التاريخ، لاسيما وأنهم يواجهون عدو غادر خسيس، لافتًا إلى أن ما حققه مسلسل الاختيار الذي يروي بطولات الشهيد أحمد المنسي من قبول وتفاعل كبير بين أبناء الشعب المصري، يتطلب إلقاء الضوء على نماذج أخرى مشرفة ضحت بأرواحها فداء لهذا الوطن، قائلا: مصر زاخرة بمثل هذه النماذج العظيمة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن إضافة فصل في كتاب التاريخ للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية يؤرخ بطولات أبناء القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب في سيناء، سيكون له تأثير كبير في غرس روح الولاء والانتماء، ورفض الأفكار الظلامية التي تسعي بعض الجماعات الإرهابية نشرها في المجتمع المصري.



