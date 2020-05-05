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إحالة عامل للجنايات عذب زوجته حتى الموت

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:20 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
أحالت النيابة العامة عامل لقيامه بالتعدى على زوجته بالضرب حتى الموت إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم "س. ا"،"32 سنة"، اعتاد ضرب زوجته العشرينية بسبب خلافات أسرية وعدم مزاولته العمل فترات طويلة.

وأوضحت التحقيقات أنه في يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين المتهم وزوجته بسبب رفضه الإنفاق عليها ومطالبته لها بالعمل، وعندما رفضت اعتدى عليها بالضرب المبرح وضرب رأسها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من الكشف الطبي الأولي إصابة المجني عليها بنزيف داخلي وكدمات في أنحاء جسدها وآثار تعذيب في أنحاء متفرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، من كشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة الفشن، من أهالى قرية شنرا بدائرة المركز بالعثور على جُثة بقال - مقيم بذات القرية، بداخل غرفة مُلحقة بمحل بقالة خاص به مسجاة على ظهرها موثوق اليدين وبها جروح قطعية بالوجه والرأس وجرح غائر بالرقبة وسلامة جميع منافذ الغرفة.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل - مقيم بذات القرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لكونه جار للمجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية فعقد العزم على قتله وسرقته.

وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى قام بإعداد قطعة من الحديد وحبل وبتاريخ الواقعة توجه لمنزل المجنى عليه حيث قام الأخير بإستضافته وحال قيامه بإعداد مشروب له باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بالقطعة الحديدية فقاومه المجنى عليه وحاول الإمساك به فإستل سكين من الغرفة وتعدى عليه بالضرب بها محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب ذلك قام بإيثاقه بالحبل وإستولى على (مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 12 علبة سجائر )، وتم بإرشاد المتهم ضبط السكين المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والهاتفين المستولى عليهما، وقرر المتهم بإنفاقه المبلغ المالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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عامل زوجة بوابة الفجر النيابة العامة الفجر الجنايات

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