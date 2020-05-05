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ريهام عبدالغفور ضيفة "خلي بالك من فيفي" على "MBC مصر".. الليلة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:22 م
ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
أحمد رمضان متولي

في حلقة جديدة مميزة من حلقات البرنامج الكوميدي "خلي بالك من فيفي"، تستقبل الفنانة فيفي عبده، النجمة ريهام عبد الغفور، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام الحادية عشر والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

 

وبرنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.

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