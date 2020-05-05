تسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات بكورونا في إندونيسيا

سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 12071.

وأعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا، 8 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 872، بينما تعافى 2197 شخصا، مضيفة أنه تم فحص أكثر من 88900 شخص.

كما أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 19 وفاة و395 إصابة جديدة بالفيروس.

وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة الإندونيسية 8 أشخاص في إقليم شمال مالوكو على صلة بمظاهرة عمالية تحولت إلى أعمال عنف في مشروع نيكل تديره شركة إيراميه الفرنسية ومجموعة تسينغشان القابضة الصينية، وفقًا لما أعلنه أديب روجيكان، المتحدث باسم شرطة شمال مالوكو، اليوم الأحد.

وقال أديب روجيكان، إن مسيرة في 1 مايو تطالب، من بين أمور أخرى، بإغلاق في الحديقة الصناعية الإندونيسية Weda Bay (IWIP) خلال جائحة فيروس كورونا، تحولت إلى أعمال عنف مع قيام المتظاهرين بتدمير ممتلكات الشركة ونهب الطعام، كما أوردت وكالة "رويترز".