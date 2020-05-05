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قصي خولي ضيف "إغلب السقا" على "MBC مصر".. الليلة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:23 م
قصي خولي
قصي خولي
أحمد رمضان متولي

في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا"، يظهر الفنان قُصي خولي كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

 

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

 

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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