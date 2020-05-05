تأجيل محاكمة رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر بتهمة الاختلاس لـ1 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد تأجيل محاكمة رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، لاتهامهما باختلاس مقرارات 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه، لجلسة 1 يوليو المقبل.





وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن المتهمة "م.س"، 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، في غضون الفترة مابين عام 2013 وحتي عام 2016 بصفتها موظفا عاما، وتختص بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها، والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك علي مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز باجمالي مبلغ 932،572،45 جنيها " تسعمائة واثنان وثلاثون ألف خمسمائة واثنين وسبعون جنيها وخمسة وأربعين قرشا "، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك علي النحو المبين بالتحقيقات.





واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول "أ.ف"، الذى أكد أنه بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد لصرف المقررات التموينية والخبز المدعمين لاسرته بجهة عمل المتهمة، والتي زعمت له عدم ورودها حال تكرار تردده عليها لاستلامها لفترة تجاوزت الثلاث سنوات وأنه حال إبلاغه عن ذلك تبين له إصدار خمسة بطاقات تموينية باسمه واحتفظت المتهمة بها واستعمالها.





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وقررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل نظر تجديد حبس 30 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".. لجلسة 10 مايو الجاري.





وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارا بإدراج عدد من المتهمين في القضية علي قائمة الكيانات الارهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.





أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.





كانت قد وجهت وزارة الداخلية ضربات قاصمة لكوادر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد تصاعد نشاطها التنظيمى الهادف لتنفيذ العمليات العدائية.





وكانت أخر النجاحات ضبط 12 من عناصر خلية لجان العمليات النوعية المعروفة بـ "طلائع حسم"مع قتل عدد من قيادات ومسئولى توفير الدعم اللوجيستى، والمشرف على قوائم الاغتيالات.





وعن كيفية تشكيل حركة حسم والمسئولين عنها، من واقع تحقيقات نيابة أمن الدولة، فى قضية حسم، التى أحالتها النيابة إلى القضاء العسكرى، وتضم أكثر من 304 متهم، ومن واقع التحقيقات مع أكثر من 50 متهمًا بقضيتى خلية حسم وطلائع حسم الإرهابيتين.



