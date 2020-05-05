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نادال: لا عودة للتنس في 2020

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:23 م
نادال
نادال
وكالات
لا يتوقع رفائيل نادال عودة مباريات التنس التنافسية حتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إيقاف أغلب المنافسات الرياضية.

وقال نادال المصنف الثاني عالميا لصحيفة (إلباييس) الإسبانية اليوم الثلاثاء "أتمنى أن يكون بوسعنا العودة قبل نهاية العام لكن لسوء الحظ لا أتوقع أن يحدث ذلك".

وتسبب الوباء في إلغاء بطولة ويمبلدون وتأجيل بطولة فرنسا المفتوحة إلى سبتمبر/ أيلول، بينما يستمر الغموض بشأن مصير بطولة أمريكا المفتوحة التي من المفترض انطلاقها قرب نهاية أغسطس.

ورغم ذلك يستبعد نادال إقامة منافسات رسمية حتى نهاية العام الجاري، وقال إن أول بطولة يفكر فيها هي أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني 2021.

وأوضح اللاعب الإسباني "أستعد حتى أكون جاهزا في 2021، أشعر بقلق على بطولة أستراليا المفتوحة بشكل أكبر مما سيحدث حتى نهاية العام الجاري، أعتقد أن الأمور انتهت في 2020، أتمنى أن نبدأ مرة أخرى العام المقبل وهذا ما أتوقع حدوثه".

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