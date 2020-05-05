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بي إم دبليو تحدد موعد إطلاق "الفئة الرابعة" الجديدة موديل 2021

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:24 م
بي إم دبليو
بي إم دبليو
أعلنت شركة بي إم دبليو-BMW الألمانية، عن إطلاق الفئة الرابعة الجديدة موديل 2021 خلال فصل الخريف القادم، مشيرة إلى أنه سيتم في البداية طرح الموديل "الكوبيه" يليه الموديل "الكابريو" والموديل "الجران كوبيه" رباعي الأبواب.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الفئة الرابعة الجديدة تمتاز بتصميم وأداء أكثر رياضية واستهلاك أكثر اقتصادية أيضًا؛ حيث يعتمد الموديل الأقوى M440i على سواعد مولد بدء دوران كهربائي وتقنية 48 فولت، وذلك بهدف تقليل الاستهلاك وتحسين قيم التسارع لمحرك البنزين سداسي الأسطوانات.​

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