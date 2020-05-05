خبير أوبئة يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا التي تعلنها الصحة (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة عن عدد الإصابات بفيروس كورونا هي أرقام التشخيص وليس أرقام الاصابات الفعلية، وهذا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.





وأضاف "عنان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر قناة مصر الأولي، اليوم الثلاثاء، أنه من بين كل 100 إصابة بفيروس كورونا هناك 20 حالة تظهر عليهم أعراض قوية تحتاج لخدمة طبية بينهم 5 حالات تحتاج للحجر الصحي، منوهًا بأن الدول تقوم بعمل إجراءات البحث والتقصي للحالات، وبعض الدول تقوم بعمل اختبار عشوائي للمواطنين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات.





وتابع محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أننا وصلنا لمرحلة صعوبة حصر عدد المخالطين لكل مصاب؛ لأن معدل نقل العدوى من الشخص المصاب من 2-3 حالات، وكلما زاد الزحام والاختلاط زادت عدد الإصابات، فمن الممكن أن يتسبب شخص واحد مصاب في إصابة 300 شخص حال تواجده بمكان مزدحم، مشددًا على ضرورة زيادة عدد الفحوصات، منوهًا بأن عدد الوفيات دقيق وصحيح.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.





وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.





وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.



