استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة في الإسكندرية (صور)

ترأس الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات المُقامة على أراضي الدولة.





قامت لجنة الإزالة بعضوية وحدة التدخل السريع وممثل عن إدارة المشروعات ومدير الإدارة الهندسية، والعضو القانوني، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات على أراضي الدولة بالمنتزه ثان، وتم تنفيذ الإزالة الفورية لأسوار على مسطح 3000م2، بمنطقة طوسون.





وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.





وشدد محافظ الإسكندرية، على عدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، وعلى أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات.





وأوضح أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.





وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، موضحا أنة تم إزالة 300 مخالفة تشمل التعدى على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفة الإرتفاعات.





على جانب اخر، أغلق حى شرق الإسكندرية، منشأتين تجاريتين لاختراقهما قرار مجلس الوزراء وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، وتسببهما في تجمع المواطنين حولهما.



